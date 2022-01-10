Российский фондовый рынок закрылся падением
Российский фондовый рынок закрылся падением по итогам первого дня торгов, 10 января. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи. Если индекс РТС вырос на 1,3 процента, то рублевый индекс Мосбиржи перешел в красную зону и потерял 0,39 процента.
Среди компаний в лидерах падения оказался «Яндекс» (минус 3,31 процента), VK (минус 4,69 процента) и МТС (минус 2,27 процента), а в зеленую зону вышли «Норникель», который за торговую сессию прибавил 1,04 процента, и «Лукойл» (плюс 0,06 процента).
Котировки нефти марки Brent держатся выше 81 доллара за баррель, хоть и немного ослабли из-за преодоления перебоев в добыче из Ливии и Казахстана. На вечерних торгах курс доллара достигал 75,06 рубля, курс евро — 84,8 рубля. Причина ослабления российской валюты — усилившаяся геополитическая напряженность на фоне событий в Казахстане.
В начале сессии торги шли с повышением. В лидерах роста были акции «Мечела» (плюс 4,25 процента), «Русала» (плюс 3,84 процента), ЛСР (плюс 3,75 процента) и ПИКа (плюс 3,75 процента). В лидерах снижения — бумаги Fix Price (минус 6,64 процента), VK (минус 3,86 процента), «Полиметалла» (минус 1,85 процента) и «Яндекса» (минус 1,41 процента).