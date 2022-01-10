Российский фондовый рынок закрылся падением по итогам первого дня торгов, 10 января. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи. Если индекс РТС вырос на 1,3 процента, то рублевый индекс Мосбиржи перешел в красную зону и потерял 0,39 процента.

Среди компаний в лидерах падения оказался «Яндекс» (минус 3,31 процента), VK (минус 4,69 процента) и МТС (минус 2,27 процента), а в зеленую зону вышли «Норникель», который за торговую сессию прибавил 1,04 процента, и «Лукойл» (плюс 0,06 процента).

Котировки нефти марки Brent держатся выше 81 доллара за баррель, хоть и немного ослабли из-за преодоления перебоев в добыче из Ливии и Казахстана. На вечерних торгах курс доллара достигал 75,06 рубля, курс евро — 84,8 рубля. Причина ослабления российской валюты — усилившаяся геополитическая напряженность на фоне событий в Казахстане.

В начале сессии торги шли с повышением. В лидерах роста были акции «Мечела» (плюс 4,25 процента), «Русала» (плюс 3,84 процента), ЛСР (плюс 3,75 процента) и ПИКа (плюс 3,75 процента). В лидерах снижения — бумаги Fix Price (минус 6,64 процента), VK (минус 3,86 процента), «Полиметалла» (минус 1,85 процента) и «Яндекса» (минус 1,41 процента).