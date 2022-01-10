Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Российский фондовый рынок закрылся падением

Торги 10 января завершились падением индекса Мосбиржи и ростом индекса РТС

Фото: Авилов Александр / АГН «Москва»

Российский фондовый рынок закрылся падением по итогам первого дня торгов, 10 января. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи. Если индекс РТС вырос на 1,3 процента, то рублевый индекс Мосбиржи перешел в красную зону и потерял 0,39 процента.

Среди компаний в лидерах падения оказался «Яндекс» (минус 3,31 процента), VK (минус 4,69 процента) и МТС (минус 2,27 процента), а в зеленую зону вышли «Норникель», который за торговую сессию прибавил 1,04 процента, и «Лукойл» (плюс 0,06 процента).

Котировки нефти марки Brent держатся выше 81 доллара за баррель, хоть и немного ослабли из-за преодоления перебоев в добыче из Ливии и Казахстана. На вечерних торгах курс доллара достигал 75,06 рубля, курс евро — 84,8 рубля. Причина ослабления российской валюты — усилившаяся геополитическая напряженность на фоне событий в Казахстане.

Курс доллара от TradingView

В начале сессии торги шли с повышением. В лидерах роста были акции «Мечела» (плюс 4,25 процента), «Русала» (плюс 3,84 процента), ЛСР (плюс 3,75 процента) и ПИКа (плюс 3,75 процента). В лидерах снижения — бумаги Fix Price (минус 6,64 процента), VK (минус 3,86 процента), «Полиметалла» (минус 1,85 процента) и «Яндекса» (минус 1,41 процента).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Переговоры делегаций России и США в Женеве завершились
Россия призвала США перестать недооценивать риск военной конфронтации
Строительство конкурента «Зарядья» в Санкт-Петербурге отменили
Педагог рассказала о помощи детям в возвращении к привычному ритму после каникул
В России заверили США в отсутствии планов по нападению на Украину
«Газпром» обвинили в приближении неминуемой катастрофы
«Зенит» усилился футболистом «Крыльев Советов»
Раскрыты секреты молодости отметившей 40-летие Кейт Миддлтон
Раскрыт вред зубных паст
Два украинских солдата погибли при исполнении в Донбассе
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter