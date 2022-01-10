Московская биржа открылась ростом

Московская биржа на торгах 10 января открылась ростом своего основного индекса, свидетельствуют данные площадки.

На момент публикации показатель индекса Мосбиржи равнялся 3799,19 пункта. Рост по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии составил 1,2 процента.

Лидерами роста стали акции «Русала» (плюс 3,17 процента), En+ (плюс 2,15 процента) и «Интер РАО» (плюс 1,35 процента). При этом лидерами падения стали глобальные депозитарные расписки Fix Price (минус 1,46 процента), Globaltrans Investment (минус 1,59 процента) и акции Магнитогорского металлургического комбината (минус 0,74 процента).

Курс доллара к рублю на момент публикации составил 75,26 рубля за единицу, снизившись на 0,49 рубля, или 0,6 процента. Курс евро равнялся 83,3 рубля, снизившись на 0,72 рубля, или 0,8 процента, по сравнению с уровнем закрытия предыдущей торговой сессии.