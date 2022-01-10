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Шахтеры нашли джинсы Levi's 143-летней давности

Шахтеры обнаружили в шахте голубые брюки бренда Levi's, датированные 1879 годом

Фото: Reddit

Шахтеры обнаружили самые старые джинсы бренда Levi's в истории. Соответствующая информация появилась на портале Reddit.

Согласно посту, голубые брюки с потертостями случайно нашли в шахте во время золотодобычи. Отмечается, что джинсы, запечатленные на фотографии, датируются 1879 годом. Автор изображения предполагает, что эти штаны — самые старые из когда-либо найденных джинсов марки Levi's.

Публикация стала вирусной и набрала более 96 тысяч лайков и 2,8 тысячи комментариев на Reddit. Пользователей сети удивило состояние брюк 143-летней давности, качество которых, по их мнению, идеально сохранилось вопреки прошедшему времени. «Они выглядят как новые», «Ничем не отличаются от нынешних», «Такие джинсы стоят сотни тысяч», «Какое качество!» — высказывались юзеры.

Компания Levi Strauss & Co была основана Ливай Страуссом в Калифорнии, США, в 1853 году. На данный момент штаб-квартира всемирно известного бренда располагается в Сан-Франциско. Владельцами марки остаются наследники Ливай Страусса, а президентом и главным управляющим — Джон Андерсон.

Ранее, в декабре 2021 года, журналисты раскрыли секрет маленького кармана на джинсах. Известно, что такой карман впервые появился на брюках модели 501 компании Levi's в 1873 году. Согласно одной из версий, он использовался для хранения в нем часов на цепочке.

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Майя Пономаренко
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