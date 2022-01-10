Власти Алма-Аты сообщили о задержании мародеров

В Алма-Ате задержали группу мародеров, сообщил 10 января Telegram-канал ORDA со ссылкой на информационный центр комендатуры города.

В съемной квартире задержаны восемь мужчин из Жамбылской области и Талдыкоргана. Самому старшему из них 25 лет, младшему — 19. Из квартиры изъяты похищенная из магазинов бытовая техника и военный инвентарь. Власти заявили, что задержанные были активными участниками массовых беспорядков. Их взяли под стражу.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что участники беспорядков нападали на морги, «забирали и увозили тела своих погибших подельников».

Массовые протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, из-за резкого повышения цен на газ для автомобилей с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Вскоре митингующие выдвинули политические требования: отставка правительства, проведение новых выборов, уход из политики бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

Протесты переросли в массовые беспорядки. В нескольких регионах были захвачены и подожжены здания органов власти. Главные столкновения с силовиками прошли в Алма-Ате. Власти назвали протестующих террористами.