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Токаев заявил о нападениях на морги в Казахстане

Токаев: бандиты нападали по ночам на морги и забирали тела подельников

Фото: Reuters

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил на сессии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), что участники беспорядков в республике нападали на морги. Трансляция доступна на YouTube-канале «Телеканал Хабар 24».

По словам Токаева, против Казахстана была развязана террористическая война.

«С уверенностью говорю о прямом участии террористов, в том числе зарубежных боевиков, в агрессии против Казахстана. Неслучайно бандиты нападали по ночам на морги, забирали и увозили тела своих погибших подельников. Они также забирали тела боевиков прямо с поля боя», — заявил глава республики.

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Токаев утверждает, что такова практика «международных террористов известного происхождения». «Именно таким образом они заметают свои следы», — добавил он.

Ранее Токаев назвал происходящие в Казахстане события самым тяжелым кризисом за весь период независимости страны.

Массовые протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, из-за резкого повышения цен на газ для автомобилей с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Вскоре митингующие выдвинули политические требования: отставка правительства, проведение новых выборов, уход из политики бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

Протесты переросли в массовые беспорядки. В нескольких регионах были захвачены и подожжены здания органов власти. Главные столкновения с силовиками прошли в Алма-Ате.

По просьбе Токаева в Казахстан вошли силы ОДКБ.

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София Сарджвеладзе
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