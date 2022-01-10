Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Токаев заявил о самом тяжелом кризисе в истории независимого Казахстана

Президент Казахстана Токаев назвал беспорядки в республике самым тяжелым кризисом

Фото: Reuters

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал происходящие в республике события самым тяжелым кризисом за весь период независимости. Об этом он заявил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), трансляция которой доступна на YouTube-канале «Телеканал Хабар 24».

«За несколько январских дней Казахстан пережил масштабный кризис. Он стал самым тяжелым за всю 30-летнюю историю независимости. С реальной угрозой такого уровня не сталкивалась и наша организация [ОДКБ] в целом», — сказал Токаев.

По его словам, все события с начала января «составляют звенья одной цепи». «Они подчинены единому разрушительному замыслу, подготовка к которому шла продолжительное время», — утверждает Токаев.

Ранее Комитет национальной безопасности Казахстана заявил, что по состоянию на 10 января обстановка после массовых беспорядков в стране полностью стабилизировалась и находится под контролем силовиков.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
София Сарджвеладзе
Обсудить
Последние новости
Президент Казахстана заявил о попытке госпереворота в стране
Путин заявил об использовании майданных технологий в Казахстане
В Киргизии возбудят дело за пытки казахскими силовиками музыканта
Курс рубля взлетел
Ирина Шейк прошлась по улице в пуховике за сотни тысяч рублей
Россиянам разъяснили условия для уголовного наказания за злостное нарушение ПДД
В российском регионе создадут уникальное место для борьбы с мусором
Российского врача обвинили в смерти «краснодарского каннибала»
Российского прокурора отказались освободить из-под ареста
В Женеве стартовали переговоры США и России по гарантиям безопасности
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter