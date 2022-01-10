Власти Казахстана сообщили о стабилизации обстановки после беспорядков

По состоянию на понедельник, 10 января, обстановка после массовых беспорядков в Казахстане полностью стабилизировалась и находится под контролем силовиков. Сообщение об этом появилось на сайте Комитета национальной безопасности (КНБ) республики.

Как уверяет ведомство, за прошедшие сутки руководству страны удалось окончательно подавить вооруженное сопротивление, обезвредить все очаги террористической угрозы и освободить захваченные протестующими объекты в Алма-Ате, Кызылорде, Талдыкоргане и Таразе.

Кроме того, власти смогли обеспечить безопасность всех ключевых инфраструктурных объектов и мест хранения оружия с боеприпасами. «Ведется работа по местам возможного укрытия боевиков и участников массовых беспорядков», — сообщили в пресс-службе КНБ.

Комитет также призвал демонстрантов добровольно сдать захваченное во время протестов вооружение и сдать правоохранителям лиц, причастных к нападениям на силовиков, правительственные учреждения и магазины.

Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, из-за стремительного роста цен на газ для автомобилей с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Вскоре экономические требования сменились политическими: отставка правительства, проведение новых выборов, рассмотрение вопроса о люстрации людей из «клана» бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

К среде, 5 января, митинги переросли в массовые беспорядки. В Алма-Ате были разграблены магазины, банки, захвачено здание аэропорта, полицейские участки, государственные учреждения и объекты инфраструктуры. На подавление выступлений была направлена армия. Президент Касым-Жомарт Токаев обратился к ОДКБ с просьбой прислать войска для защиты страны от вооруженных банд.