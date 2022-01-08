Токаев объяснил важность прибытия миротворцев из России

Прибытие в Казахстан миротворческих подразделений ОДКБ позволило высвободить часть сил полиции и армии, которые были заняты для охраны жизненно важных объектов, на подавление беспорядков. С таким заявлением на заседании оперативного штаба выступил президент республики Касым-Жомарт Токаев, передает ТАСС.

По словам политика, значительное число военных из России и других стран миссии было направлено в Нур-Султан. В свою очередь столичные правоохранители были переброшены в Алма-Аты, который, как объяснил Токаев, наиболее сильно пострадал от мародеров.

Ранее стало известно, что казахским силовикам удалось отбить все захваченные здания государственных органов власти. К ночи 8 января число задержанных за участие в протестных акциях и беспорядках составило больше четырех тысяч.

Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Вскоре экономические требования сменились политическими: отставка правительства, проведение новых выборов, рассмотрение вопроса о люстрации людей из «клана» бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

К среде, 5 января, митинги переросли в массовые беспорядки. В Алма-Ате были разграблены магазины, банки, захвачено здание аэропорта, полицейские участки, государственные учреждения и объекты инфраструктуры. На подавление выступлений была направлена армия. Президент Касым-Жомарт Токаев обратился к ОДКБ с просьбой прислать войска для защиты страны от вооруженных банд.