Власти Казахстана взяли под контроль все здания госорганов

Все здания государственных органов власти Казахстана взяты под контроль властей страны. Об этом сообщило агентство Sputnik Казахстан в Telegram-канале.

Отмечается, что патрульная полиция обеспечивает общественный порядок, строевые подразделения функционируют в штатном режиме. Число задержанных погромщиков приближается к четырем тысячам.

Также работает служба «102», на пульт дежурных в среднем за сутки поступает более 1200 звонков.

Ранее казахские СМИ со ссылкой на МВД Казахстана заявили о задержании в республике до четырех тысяч террористов. Наибольшее число задержаний, по данным ведомства, произошло в Алма-Ате. Также в МВД отметили, что в ходе зачистки была пресечена деятельность свыше 100 лиц. Задержанным грозит пожизненное заключение.

Протесты в Казахстане начались 2 января из-за роста цен на газ для машин. Стоимость литра выросла с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей). Вскоре экономические требования сменились политическими. Протестующие требовали отставки правительства, проведения новых выборов, а также рассмотрения вопроса о люстрации людей из «клана» бывшего президента Нурсултана Назарбаева. К вечеру 4 января митинги переросли в массовые беспорядки. В Алма-Ате были разграблены магазины, банки, захвачено здание аэропорта, полицейские участки, государственные учреждения и объекты инфраструктуры. В связи с этим в республике введен красный уровень террористической опасности.