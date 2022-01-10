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Генсек НАТО встретится с главой МИД Украины перед диалогом с Россией

Генсек НАТО Столтенберг и глава МИД Украины Кулеба встретятся в Брюсселе 10 января
Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг. Фото: Johanna Geron / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретится с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в преддверии диалога с Россией. Об этом пишут «Известия».

Встреча состоится в понедельник, 10 января, в штаб-квартире альянса в Брюсселе. По итогам встречи и заседания комиссии запланирована пресс-конференция.

Ранее Столтенберг заявил, что главной темой на переговорах с Россией, которые состоятся 12 января, станут вопросы европейской безопасности. Уточняется, что члены Североатлантического альянса едины во мнении по вопросу «сдерживания агрессии против Украины».

Российско-американские консультации будут проходить в Женеве 9-10 января. На 12 января намечено заседание Совета Россия — НАТО в Брюсселе, а на 13 января — консультации в Вене на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Ксения Назарова
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