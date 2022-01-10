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Аллигатор съел огромного питона на глазах посетителей парка

Во Флориде аллигатор съел огромного тигрового питона

Фото: Страница Conny Randolph в Facebook

В американском штате Флорида заметили аллигатора, пожирающего огромного тигрового питона. Об этом сообщает издание Miami Herald.

Фотографии, сделанные посетителями национального парка Эверглейдс, стали появляться в Facebook в конце декабря. Один из очевидцев рассказал, что сделал снимок в районе долины Шаркс-Вэлли. По его словам, на его глазах аллигатору пришлось защищать свою добычу от собратьев.

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Специалисты отмечают, что аллигаторам очень редко удается одолеть тигровых питонов. «Обычно такого не происходит, — пишет природоохранная организация South Florida Wildlands Association. — Чтобы съесть настолько крупную добычу, аллигатору нужно разорвать ее на небольшие кусочки. А питонов не так уж просто разорвать». Чаще случается наоборот: питон успевает скрутить и начать заглатывать аллигатора прежде, чем тот поймет, что происходит.

Темные тигровые питоны, как правило, вырастают до 3,7 метра в длину. Они случайно попали во Флориду из Юго-Восточной Азии около 30 лет назад, расплодились в регионе Эверглейдс, занимающем южную четверть полуострова, и стали истреблять местную фауну. Власти штата неоднократно устраивали конкурсы для охотников на питонов, призванные сократить поголовье инвазивного вида. За убитых змей выплачивалось денежное вознаграждение.

Ранее сообщалось, что житель американского штата Флорида поймал темного тигрового питона длиной 5 метров 18 сантиметров. Он столкнулся с гигантской змеей на восьмой месяц охоты.

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Олег Парамонов
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