Змеелов поймал питона длиной более пяти метров

Житель американского штата Флорида поймал темного тигрового питона длиной пять метров 18 сантиметров. Об этом сообщает KIRO-TV.

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Джош Тернер (Josh Turner) из флоридского города Нейплс столкнулся с огромной змеей на восьмой месяц охоты на питонов, которую он вел в национальном парке Эверглейдс. По его словам, это самая крупная особь, которая ему попадалась. Прежде змеелову удавалось найти питонов длиной не более 4,6 метра.

Темные тигровые питоны, как правило, вырастают до 3,7 метра в длину. Охотникам, работающим в Эверглейдс, удавалось поймать представителей этого вида длиной до 5,59 метра.

Тигровые питоны случайно попали во Флориду из Юго-Восточной Азии около 30 лет назад. Они расплодились в регионе Эверглейдс, занимающем южную четверть полуострова, и стали истреблять местную фауну. Власти штата неоднократно устраивали конкурсы для охотников на питонов, призванные сократить поголовье инвазивного вида. За убитых змей выплачивается денежное вознаграждение.