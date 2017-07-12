Змеелов из Флориды убил четырехметрового питона с 73 яйцами

Американский змеелов Дасти Крам (Dusty Crum) убил четырехметровую самку темного тигрового питона, в брюхе которой обнаружили 73 яйца. Об этом сообщает UPI.

Крам входит в группу охотников, сформированную департаментом водных ресурсов Южной Флориды для истребления питонов, которые поселились в национальном парке Эверглейдс. Помимо крупной самки с яйцами, он добыл еще четыре змеи меньшего размера.

«Проблема заключается в скорости, с которой плодятся тигровые питоны», — заявил Крам. По его словам, большое количество яиц, откладываемых змеями, ведет к взрывному росту популяции. «Нужно истребить как можно больше, так как они вредят всем нашим местным зверям, уничтожают источники пищи наших хищников», — объяснил он.

Крам получает 40 долларов за каждую убитую змею длиной до четырех футов (около 1,2 метра) и 25-долларовую надбавку за каждый дополнительный фут (около 30 сантиметров). Кроме того, час работы охотника обходится штату в 8,1 доллара (это минимальная заработная плата, разрешенная законом).

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Ранее сообщалось, что Крам занимается охотой на питонов в свободное время, а его основным занятием является выращивание орхидей.

Темные тигровые питоны случайно попали во Флориду из Юго-Восточной Азии около 30 лет назад и расплодились в регионе Эверглейдс, занимающем южную четверть полуострова.

В мае Крам голыми руками убил пятиметровую самку темного тигрового питона, весящую 59 килограммов. В ее брюхе обнаружили 78 яиц.