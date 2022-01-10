Россияне купили рекордное число Rolls-Royce

Россияне приобрели рекордное число автомобилей Rolls-Royce за год. По итогам 2021-го автопроизводитель установил рекорд продаж на глобальном и российском рынках, об этом говорится в заявлении компании, передает «Lenta.ru». Прирост составил 49 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Причем Россия стала крупнейшим рынком в Европе и заняла третье место в мире.

Производитель автомобилей класса люкс Rolls-Royce Motor Cars заявил, что спрос во всем мире резко возрос, несмотря на пандемию коронавируса. Глава компании Торстен Мюллер-Отвос сказал, что автопроизводитель продал 5586 автомобилей клиентам в более чем 50 странах, что является максимальным показателем за всю 117-летнюю историю марки.

Рост продаж отмечен на всех рынках, включая Китай, регион Северной и Южной Америки, Азиатско-Тихоокеанский регион и другие. Как объяснили в компании, рост продаж автомобилей премиум-класса и класса люкс на ключевых мировых рынках связан с тем, что у состоятельных потребителей стало больше свободных доходов в связи с ограничениями на поездки из-за пандемии коронавируса.

«2021 год был для Rolls-Royce Motor Cars феноменальным. Успехи вселяют в нас уверенность, в то время как марка готовится к запуску первого полностью электрического автомобиля», – рассказал Торстен Мюллер-Отвос.

В 2021 году компания Rolls-Royce анонсировала первый полностью электрический автомобиль Spectre, который выйдет на рынок в четвертом квартале 2023 года. Перед выпуском производитель проведет глобальные испытания модели. Rolls-Royce обязался полностью перейти на электромобили к 2030 году.