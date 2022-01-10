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Председатель Европарламента госпитализирован из-за проблем с иммунной системой

Председателя ЕП Сассоли госпитализировали в Италии из-за проблем с иммунной системой

Фото: Geert Vanden Wijngaert / Reuters

Председатель Европарламента Давид Сассоли госпитализирован в Италии из-за серьезных проблем с иммунной системой. Об этом пишет The Washington Post.

Сассоли положили в больницу еще 26 декабря, однако его пресс-секретарь Роберто Куильо сообщил об этом только 10 января. «Госпитализация была необходима из-за дисфункции иммунной системы», — пояснил он. Официальная деятельность председателя ЕП временно прекращена.

РИА Новости напоминают, что в декабре 65-летний политик объявил, что не будет снова выставлять свою кандидатуру на выборах главы Европарламента. До этого, в сентябре 2021-го, его госпитализировали с воспалением легких в Страсбурге (оно не было вызвано COVID-19).

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Елизавета Наумова
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