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В Китае открыли самый длинный подводный автомобильный тоннель

В китайской провинции Цзянсу открыли подводный автомобильный тоннель в стране

Фото: Zhu Jipeng / Xinhua / Global Look Press

В Китае после почти четырехлетнего строительства открыли самый длинный подводный автомобильный тоннель в стране. Об этом сообщает CNN.

Тоннель проходит под озером Тайху в провинции Цзянсу, примерно в 50 километрах к востоку от Шанхая, и соединяет скоростные автомагистрали Сучжоу, Уси и Чанчжоу. Его протяженность составляет 10,79 километров.

По данным телеканала, на строительство 6-полосного сооружения шириной 17,45 метров было потрачено около 1,56 миллиарда долларов и более двух миллионов кубометров бетона. Потолок туннеля оснащен светодиодными лампами.

В январе 2021 года в Европе снова заговорили о строительстве самого длинного подводного железнодорожного тоннеля, который должен пройти от Хельсинки до Таллина по дну Балтийского моря. О мегатоннеле стоимостью 17 миллиардов долларов активно заговорили в 2019 году, однако спустя год обсуждений проект Эстонии и Финляндии забуксовал из-за обеспокоенности Таллина по поводу экологических и экономических аспектов строительства, а также в связи с соображениям безопасности. Согласно проекту, протяженность тоннеля составляет около 100 километров, а длина объекта непосредственно под водой — от 50 до 56 километров.

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Ксения Назарова
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