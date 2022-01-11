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В Алма-Ате за сутки задержали более 1,2 тысячи человек

Комендатура: в Алма-Ате за сутки задержано 1237 террористов и мародеров, изъяты боеприпасы

Фото: Василий Крестьянинов / РИА Новости

В Алма-Ате за сутки задержаны более 1,2 тысячи человек, принимавших участие в террористических атаках, мародерствах и других преступлениях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационный центр комендатуры города.

«Всего задержано 1 тысяча 237 участников террористических атак, мародерств и других преступлений. Изъято 31 единица огнестрельного оружия и 1 тысяча 428 боеприпасов», — говорится в сообщении.

Массовые протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, из-за резкого повышения цен на газ для автомобилей с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Вскоре митингующие выдвинули политические требования: отставка правительства, проведение новых выборов, уход из политики бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

Протесты переросли в массовые беспорядки. В нескольких регионах были захвачены и подожжены здания органов власти. Главные столкновения с силовиками прошли в Алма-Ате. Власти назвали протестующих террористами.

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Марина Совина
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