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Брат погибшего в Казахстане ребенка рассказал подробности трагедии

В Алма-Ате во время беспорядков выстрелили в затылок 12-летнему мальчику

Фото: Василий Крестьянинов / AP

Брат ребенка, погибшего в Казахстане во время массовых беспорядков, рассказал подробности трагедии. Об этом сообщает Telegram-канал ORDA.

Ануар сообщил, что его 12-летнего брата Султана застрелили в Алма-Ате. Подросток с мамой стоял на улице в очереди в магазин, продукты отпускали через окошко. Внезапно прозвучали выстрелы. Мальчик подумал, что это салют, и начал снимать на телефон. «Как только Султан выключил камеру и развернулся, ему выстрелили в затылок», — говорит Ануар.

К мальчику невозможно было подойти из-за стрельбы. В скорой помощи и полиции не отвечали на звонки. Очевидцы остановили проезжавшую мимо машину, на ней ребенка отвезли в больницу.

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В клинике мальчик умер. Эту информацию сначала сообщили врачи, однако на следующее утро они заявили родителям Султана, что пули в его голове нет. Мать мальчика подумала, пуля прошла насквозь, но не нашла ее на месте убийства.

Семья подростка нашла человека, заснявшего на видео момент убийства. «Мы смогли подтвердить, что выстрелы были произведены из автомата Калашникова, пули были не резиновыми», — сказал Ануар.

По официальным данным, в ходе беспорядков в Казахстане погибли двое детей.

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Алевтина Запольская
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