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В Гватемале перехватили самолет с тонной кокаина

Власти Колумбии перехватили в Гватемале самолет с 1028 кг кокаина стоимостью выше $32 млрд

Фото: pixabay.com

В Гватемале перехватили самолет, перевозивший более тонны кокаина из Колумбии. Об этом сообщается в отчете
колумбийской Генеральной прокуратуре, опубликованной на сайте ведомства.

О бизнес-джете Gulfstream III, взлетевшем с тайной взлетно-посадочной полосы в Венесуэле, было сообщено международным властям корпусом технических расследований колумбийской прокуратуры. Наркотик ожидали контакты мексиканского картеля Халиско «Nueva Generación» («Новое поколение»). По предварительным расчетам, стоимость груза весом 1028 килограммов превышает 32 миллиона долларов (более 2,4 миллиарда рублей).

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Предполагается, что кокаин был произведен на территории Колумбии в Тумако, департамент Нариньо членами повстанческой организации «Вторая Маркеталия» — выходцев из бывших Революционных вооруженных сил Колумбии.

Ранее легкомоторный самолет Cessna, летевший из Южной Америки с 275 килограммами кокаина на борту, разбился после преследования штурмовиками ВВС Доминиканы. Самолет совершил жесткую посадку на юге республики, в Овьедо. По данным Национального управления по контролю за оборотом наркотиков Доминиканы, погибших нет.

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Марина Совина
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