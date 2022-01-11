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США заявили о желании продолжить диалог с Россией

Замгоссекретаря Нуланд заявила о желании и готовности США продолжить переговоры с Россией
Виктория Нуланд

Виктория Нуланд. Фото: Reuters

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что США хотят продолжения переговоров с Россией, сообщает РИА Новости.

Нуланд назвала прошедшую в Женеву встречу по гарантиям безопасности «обменом взглядами». Диалог был конструктивным, его стоило провести, отметила замгоссекретаря США. Она также заявила о желании и готовности США продолжить переговоры с Россией

«Мы хотим продолжения этих переговоров и мы готовы к этому», — подчеркнула Нуланд.

Ранее посол США в России Джон Салливан оценил переговоры в Женеве. Он назвал многочасовую дискуссию продуктивной и заявил об отсутствии ощущения провала.

Переговоры по гарантиям безопасности и стратегической стабильности между делегациями России и США проходили 9-10 января в Женеве. 10 января диалог длился около 7,5 часа. Встреча проходила за закрытыми дверями в постоянном представительстве США при женевском отделении ООН и без участия журналистов.

Марина Совина
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