В США допустили международное признание Крыма российским

Политолог Стивен Сабо заявил, что итогом переговоров России и Запада может стать международное признание Крыма российским. Об этом он написал в статье для National Interest.

Сабо напомнил об истории послевоенной Европы, когда Соединенные Штаты и СССР договорились о нейтральном статусе Австрии. Он считает, что таким же путем можно решить напряжение вокруг Украины.

«США и их западные партнеры могут предложить российскому правительству, чтобы нейтралитет Украины гарантировали обе стороны», — написал он.

По его словам, в соглашении может быть затронут вопрос размещенных на территории Европы войск и вооружений договаривающихся сторон. Он добавил, что переговоры могут привести к изменению международно признанных политических границ Украины.

Сабо считает, что в результате сделки Донбасс также сможет войти в состав России. «Крым тоже останется частью России. Украина же сможет сосредоточиться на построении собственной политической и экономической системы», — подчеркнул он.

По мнению политолога, обещание НАТО о членстве Украины в альянсе, которое было дано Киеву в 2008 году, является крупной стратегической ошибкой. Сабо заявил, что Соединенным Штатам «не нужен еще один союзник с нестабильным и коррумпированным правительством и многочисленным меньшинством».

