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В Казахстане после беспорядков завели почти 400 уголовных дел

В Казахстане возбудили 388 дел об убийствах, хулиганстве, насилии в отношении власти

Фото: Vladimir Tretyakov / AP

В Казахстане после массовых беспорядков завели почти 400 уголовных дел. Об этом 11 января сообщается на официальном сайте президента республики.

«По фактам убийств, применения насилия в отношении представителей власти, хулиганства, нападения на здания госорганов возбуждено 388 уголовных дел», — сказано в сообщении.

Власти также заявили, что начато 412 досудебных расследований, в том числе по актам терроризма и убийствам. За прошедшие сутки на блокпостах в 11 населенных пунктах военнослужащие задержали 38 человек, у 23 из них изъято стрелковое и холодное оружие. За нарушение режима чрезвычайного положения к административной ответственности привлекли 2161 человека.

По данным Комитета национальной безопасности, ситуация в стране в целом стабилизируется.

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2 января в Казахстане начались протесты из-за роста цен на газ для автомобилей с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Вскоре митингующие потребовали отставки правительства, проведения новых выборов и ухода из политики бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

Массовые протесты переросли в беспорядки. Власти назвали участников акций террористами.

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София Сарджвеладзе
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