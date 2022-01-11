Врач рассказал о тяжелых случаях COVID-19 у зараженных омикрон-штаммом детей

Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок порекомендовал родителям задуматься о вакцинации детей из-за грядущей волны коронавируса. В разговоре с «Лентой.ру» врач рассказал, что несовершеннолетние тяжело переносят заражение омикрон-штаммом, он может спровоцировать у подростков обострения аутоиммунных и эндокринных заболеваний.

Сам факт того, что новый южноафриканский штамм коронавируса поражает детей, говорит о том, что стоит задуматься о более серьезных мерах защиты населения, считает Болибок. Летальных случаев среди заразившихся омикроном детей мало, однако, судя по данным из стран, где новый вариант коронавируса уже развернулся, Россию ждет массовая госпитализация несовершеннолетних.

«Дети болеют омикроном достаточно выражено. Летальных исходов мало, но тяжелые случаи есть, и мы не знаем пока, во что это выльется. Могут быть последствия в виде синдрома системного воспалительного ответа и другое. У подростков вообще возраст манифеста аутоиммунных и эндокринных заболеваний, и, переболев тем же омикроном, у них, может быть, это проявится более выраженно», — объяснил Болибок.

Он настоятельно порекомендовал родителям задуматься о вакцинации детей от коронавируса. Особенно, подчеркнул врач, это касается тех случаев, когда в семье уже есть кто-то, кто тяжело переболел или имеет иммунное или эндокринное заболевание. «Детей в таких семьях нужно прививать в первую очередь», — заключил иммунолог.

Председатель комиссии по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций Общественной палаты России Елена Тополева-Солдунова призвала россиян вакцинироваться. Она напомнила, что особенность нового штамма заключается в том, что его тяжело переносят и дети.