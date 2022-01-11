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Оценены последствия укрепления доллара для курса рубля

Экономист Хестанов: укрепление доллара окажет умеренное влияние на курс рубля

Фото: Reuters

Cоветник гендиректора «Открытие Брокер» по макроэкономике Сергей Хестанов в интервью агентству «Прайм» оценил последствия укрепления доллара по отношению к мировым валютам, в том числе к рублю.

Он предположил, что в середине 2022 года Федрезерв США начнет цикл подъема ставки. По словам эксперта, это приведет к возможному оттоку капитала с развивающихся рынков.

По мнению Хестанова, на рубль это окажет умеренное влияние. Главной угрозой для российской валюты в 2022 году станут риски снижения сырьевых цен, что, как отмечает экономист, характерно для укрепляющегося доллара, а также возможные новые санкции.

Хестанов отметил, что ужесточение денежно-кредитной политики США способно замедлить как экономику США, так и мировую экономику. «Но при медленном укреплении (а ФРС настроена на очень плавные и постепенные действия) — влияние укрепления доллара много слабее, чем колебания экономической активности, с этим не связанные», — пояснил экономист.

10 января сообщалось, что курс рубля резко взлетел до максимума за последнюю неделю. Доллар упал ниже 75 рублей впервые с 4 января, и по состоянию на 11:09 торговался на уровне 74,97 рубля. Евро опустился до 84,9 рубля.

Марина Совина
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