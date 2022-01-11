По итогам торгов во вторник, 11 января, российский фондовый рынок закрылся ростом основных индексов. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи. Так, к завершению торговой сессии индекс РТС вырос на 2,17 процента, а индекс Мосбиржи — на 1,44 процента.

Значимой поддержкой оказалось улучшение настроений на западных торговых площадках, а также рост сырьевых котировок. «Индекс Мосбиржи со старта основной сессии смог перейти к восстановлению и отыграть потери понедельника. В дальнейшем, на улучшении внешнего фона, преобладание покупок сохранилось, что позволило нашему рынку продолжить восходящую динамику. В результате он вплотную подошел к отметке 3800 пунктов, однако сил на ее преодоление не хватило», — прокомментировал «Ленте.ру» главный аналитик финансового супермаркета «Банки.ру» Богдан Зварич.

Лидерами роста оказались акции ЛСР, CIAN, «Акрона», «М.Видео», укрепившиеся от 4,31 до 7,63 процента. В красной зоне оказались бумаги Fix Price, «Детского мира», «Петропавловска» и НМТП, упавшие от 1,22 до 2,64 процента.

Рубль умеренно укрепился по отношению к основным мировым валютам. На вечерних торгах курс доллара достиг 74,90 рубля, а курс евро — 84,82 рубля. Основной поддержкой для национальной валюты выступил рост цен на нефть и динамика валют развивающихся стран.