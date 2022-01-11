После смерти российской школьницы в больнице возбудили уголовное дело

В Братске Иркутской области следователи возбудили уголовное дело после смерти 14-летней россиянки в городской больнице. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, 4 декабря 2021 года бригада скорой помощи доставила школьницу, находившуюся без сознания, в больницу. По словам матери девочки, у нее была острая головная боль и судороги. На следующий день пострадавшей провели операцию. До 19 декабря девочка находилась в коме, утром ей стало хуже. Врачи пытались реанимировать ребенка, но школьница скончалась.

В тот же день сообщение о смерти россиянки поступило в СКР. Была назначена доследственная проверка, после которой возбудили уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей»).

Следователи допросили работников больницы и свидетелей произошедшего, изъяли необходимые медицинские документы. Расследование продолжается.