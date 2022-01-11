На Украине заявили о «неблагоприятном звоночке» на переговорах России и США

Украинский политолог, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик заявил о «неблагоприятном звоночке» для Киева на переговорах России и США. Статья Кулика опубликована на сайте издания «Главред».

«В истории международных отношений обсуждение стратегической стабильности означает то, что стороны закрепляют сферы влияния. А это опасно для Украины», — отметил эксперт.

По его мнению, проблемы Украины не собираются решать без ее участия. Об этом заявляла Европа, а США подтвердили готовность вести многосторонний диалог. «Но неблагоприятным звоночком является возможность проведения переговоров между Вашингтоном и Москвой в вопросе стратегической стабильности», — полагает Кулик.

Такое обсуждение означает, что стороны определяют сферы влияния, пишет он. «И стратегическое сдерживание — это не про субъектность территории, которая используется как арена для достижения компромиссов. То есть это не в пользу Украины, ведь именно здесь будет происходить основной театр событий», — пояснил политолог.

По его словам, Киев также должно волновать возможное сокращение численности Вооруженных сил США в Восточной Европе. «Украина должна настаивать на увеличении сотрудничества и количества американских военных у границ или внутри Украины — тогда мы будем иметь для себя определенные гарантии от российского вторжения», — заявил он.

10 января в Женеве прошли переговоры по гарантиям безопасности и стратегической стабильности между делегациями России и США. В общей сложности дискуссия между официальными лицами двух стран продлилась около 7,5 часа. Переговоры проходили за закрытыми дверями.