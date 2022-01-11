Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

МИД Китая заявил о готовности оказывать помощь Казахстану

МИД КНР: Китай готов в рамках своих возможностей оказывать помощь Казахстану

Фото: Thomas Peter / Reuters

Китай готов в соответствии с пожеланиями Казахстана и в рамках своих возможностей оказывать помощь стране. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства иностранных дел КНР.

«Китай и Казахстан являются дружественными соседями и постоянными стратегическими партнерами», — заявили в МИД.

В ведомстве добавили, что Китай придерживается конструктивного подхода в отношении мер, которые способствуют восстановлению спокойствия, экономическому развитию и улучшению жизни населения Казахстана.

Протесты в Казахстане начались 2 января из-за стремительного роста цен на газ для автомобилей с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Вскоре экономические требования сменились политическими: отставка правительства, проведение новых выборов, рассмотрение вопроса о люстрации людей из «клана» бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

Начавшийся мирно протест вскоре перерос в захват правительственных зданий и мародерство, в ходе столкновений граждан и полиции погибли десятки и пострадали сотни людей. На помощь казахстанским силам отправились войска ОДКБ, в том числе части армии России.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Названо условие введения в России продуктовых карточек
Девушка сходила на свидание и получила неожиданное сообщение
Кипр признал «Спутник Лайт» в качестве бустерной вакцины для туристов из России
Аналитики назвали главный экономический тренд 2022 года
Создатель популярных американских сериалов одновременно купил два дома
В Москве полицейская собака во время поиска бомбы укусила годовалого ребенка
Из Казахстана вывезли 1719 россиян и иностранцев
Страховать жизни россиян предложили по-новому
Аналитики предсказали цену нефти к концу 2022 года
Бывшие советские республики посоветовали не принимать в НАТО
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter