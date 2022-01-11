МИД Китая заявил о готовности оказывать помощь Казахстану

Китай готов в соответствии с пожеланиями Казахстана и в рамках своих возможностей оказывать помощь стране. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства иностранных дел КНР.

«Китай и Казахстан являются дружественными соседями и постоянными стратегическими партнерами», — заявили в МИД.

В ведомстве добавили, что Китай придерживается конструктивного подхода в отношении мер, которые способствуют восстановлению спокойствия, экономическому развитию и улучшению жизни населения Казахстана.

Протесты в Казахстане начались 2 января из-за стремительного роста цен на газ для автомобилей с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Вскоре экономические требования сменились политическими: отставка правительства, проведение новых выборов, рассмотрение вопроса о люстрации людей из «клана» бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

Начавшийся мирно протест вскоре перерос в захват правительственных зданий и мародерство, в ходе столкновений граждан и полиции погибли десятки и пострадали сотни людей. На помощь казахстанским силам отправились войска ОДКБ, в том числе части армии России.

