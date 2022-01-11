Торги на Мосбирже открылись ростом

На открытии основной торговой сессии на Московской бирже российский фондовый рынок продемонстрировал рост. Индекс Мосбиржи вырос на 0,58 процента, до 3760,09 пункта, индекс РТС — на 1,3 процента, до 1565,31 пункта, свидетельствуют данные площадки.

Лидерами роста среди «голубых фишек» Мосбиржи стали бумаги «Полиметалла» (плюс 0,73 процента, до 1235,9 рубля) и «Новатэка» (плюс 0,36 процента, до 1765 рублей за акцию). Больше всего подешевели акции НЛМК (211,64 рубля, минус 0,32 процента) и «Газпрома» (343,13 рубля, минус 0,23 процента).

Котировки нефти марки Brent потеряли 1,18 процента, до 81,11 доллара за баррель, а марки WTI — 1,3 процента, до 78,87 доллара. Курс доллара снизился на 17 копеек (до 74,97 рубля), а евро подорожал на полкопейки (до 84,95 рубля).

На фоне январских протестов в Казахстане обрушилась цена самого дорогого криптоактива — биткоина. 10 января его стоимость упала ниже 40 тысяч долларов за монету. До недавних событий Казахстан занимал второе место в мировом рейтинге по объемам майнинга, однако после отключения интернета во время беспорядков были остановлены огромные мощности. На падении биткоина сказались и действия Федеральной резервной системы (ФРС) США, заявившей о намерении повышать процентную ставку быстрее и раньше, чем предполагалось.