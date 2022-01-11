Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Пьяная россиянка выкинула из окна пятого этажа двухлетнего внука

В Нижегородской области бабушка выкинула с пятого этажа двухлетнего внука, он погиб

Фото: Globallookpress.com

В городе Выкса Нижегородской области пьяная россиянка выбросила из окна пятого этажа внука, которому было два года. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).

По данным ведомства, после падения мальчик упал в сугроб. Его смерть наступила от переохлаждения.

В СК сообщили, что родители мальчика не состояли на профилактическом учете. Там добавили, что в отношении 63-летней бабушки ребенка возбудили уголовное дело.

Ранее в Стерлитамаке россиянка выкинула из окна чужого ребенка. Она наблюдалась в психоневрологическом диспансере, однако была снята с учета, так как не представляла угрозы для окружающих. Ребенка женщины временно изолировали.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Европа признала стандарты производства «Спутника V»
Реванш Яна со Стерлингом снова перенесли
Песков исключил тенденцию на задержание невиновных в Казахстане
Родители девятилетней студентки МГУ заявили о новых притеснениях со стороны вуза
Пьяная россиянка выкинула из окна пятого этажа двухлетнего внука
Стало известно о состоянии госпитализированной Елены Прокловой
Врачи назвали опасные последствия для любителей выпивать бокал вина за ужином
В Белоруссии срочник получил три месяца гаупвахты за участие в протестах
Стало известно о возможных перестановках в ФСБ России
В США призвали направить Украине ракеты и системы ПВО
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter