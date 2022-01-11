Пьяная россиянка выкинула из окна пятого этажа двухлетнего внука

В городе Выкса Нижегородской области пьяная россиянка выбросила из окна пятого этажа внука, которому было два года. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).

По данным ведомства, после падения мальчик упал в сугроб. Его смерть наступила от переохлаждения.

В СК сообщили, что родители мальчика не состояли на профилактическом учете. Там добавили, что в отношении 63-летней бабушки ребенка возбудили уголовное дело.

Ранее в Стерлитамаке россиянка выкинула из окна чужого ребенка. Она наблюдалась в психоневрологическом диспансере, однако была снята с учета, так как не представляла угрозы для окружающих. Ребенка женщины временно изолировали.