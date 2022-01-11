Женщины в России признались в получении годовой премии чаще мужчин

Женщинам в России выплачивают годовую премию чаще, чем мужчинам (34 процента против 26 соответственно). Об этом говорится в исследовании SuperJob.

Перед Новым годом в желании получить годовой бонус признались 29 процентов опрошенных, выплатили его 30 процентам. Чаще всего премировали россиян в возрасте до 34 лет (годовой бонус получили 36 процентов из них). В целом, премию выплатили трем из десяти россиян.

Также в исследовании сказано, что число предприятий, где зарплата повышалась менее чем полгода назад, составило 37 процентов, от 6 до 12 месяцев назад — еще 21 процент. Средний размер прибавки к зарплате в течение последнего года составил 9,5 процента.

До двух третей российских компаний могут повысить зарплаты сотрудникам в 2022 году. «Увеличение окладов сотрудников в 2022 году ожидают 67 процентов (опрошенных руководителей) компаний, еще 27 процентов не рассчитывают ни на какие изменения в этом плане, а о возможном снижении говорят лишь один процент», — сказала ранее директор департамента аналитических бизнес-решений HeadHunter и руководитель проекта «Банк данных заработных плат» Наталья Данина.