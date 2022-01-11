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США допустили урегулирование кризиса на Украине при одном условии

Пресс-секретарь Белого дома Псаки: для прогресса в ситуации на Украине нужна деэскалация
Джен Псаки

Джен Псаки. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге для журналистов допустила урегулирование кризиса на Украине. Вашингтон считает, что для этого необходимо соблюсти одно условие — обеспечить снятие напряженности, передает ТАСС.

Псаки заявила, что США выражали серьезную озабоченность наращиванием сил Россией вблизи границы с Украиной. Вашингтон продолжает наблюдать за военной активностью возле украинской границы. Представитель Белого дома добавила, что для прогресса в ситуации на Украине нужна деэскалация.

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«И мы подчеркиваем, что подлинный прогресс может быть только в условиях деэскалации и наилучшим путем вперед является дипломатия», — отметила Псаки.

Ранее Постпред США при НАТО Джулианн Смит назвала условие для обсуждения Украины с Россией. Это возможно только при участии Украины в переговорах, подчеркнула она.

Переговоры по гарантиям безопасности и стратегической стабильности между Россией и США сотоялись 10 января в Женеве. Они продолжались около 7,5 часа. Встреча проходила за закрытыми дверями в постоянном представительстве США при женевском отделении ООН и без участия журналистов.

Марина Совина
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