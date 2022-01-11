США назвали условие для обсуждения Украины с Россией

Постпред США при НАТО Джулианн Смит назвала условие для обсуждения Украины с РФ, пишет РИА Новости.

По ее словам, Вашингтон намерен обсуждать проблематику Украины только с ее участием. «Мы не будем принимать решений по Украине без Украины, по Европе без Европы, по НАТО без НАТО», — сказала она.

Также она отметила, что никто в альянсе не испытывает особого оптимизма или пессимизма в отношении предстоящих переговоров с Россией. При этом союзники Соединенных Штатов готовы к предстоящим дискуссиям с Москвой и их позиция по этому вопросу едина, добавила Смит.

«Все союзники по НАТО готовятся сесть за стол переговоров с мыслью, что мы должны подойти к этому вопросу вместе. Мы едины в нашей позиции», — сказала она.

10 января в Женеве завершились переговоры по гарантиям безопасности и стратегической стабильности между делегациями России и США. Как уточнил официальный представитель Госдепа, в общей сложности дискуссия между официальными лицами двух стран продолжалась около 7,5 часа.