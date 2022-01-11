В США заявили о подготовке к «дезинформации» России о переговорах в Женеве

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга заявила, что США готовятся к «дезинформации» России о договоренностях по итогам переговоров по гарантиям безопасности в Женеве. Об этом сообщает РИА Новости.

Пресс-секретарь призвала не поддаваться на якобы грядущие попытки ввести в заблуждение. По ее утверждению, Россия «может пойти еще дальше и заявить о чем-то как о предлоге для дальнейшей дестабилизирующей активности».

10 января в Женеве прошли переговоры по гарантиям безопасности и стратегической стабильности между делегациями России и США. В общей сложности дискуссия между официальными лицами двух стран продлилась около 7,5 часа. Переговоры проходили за закрытыми дверями, без журналистов, в постоянном представительстве США при женевском отделении ООН.