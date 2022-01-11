Компания Miramax пригрозила покупателям NFT по «Криминальному чтиву»

Компания Miramax пригрозила покупателям, которые планируют приобрести вырезанные сцены из фильма Квентира Тарантино «Криминальное чтиво» в виде NFT (технология невзаимозаменяемых токенов). Об этом сообщает Deadline.

В корпорации заявили, что владельцы таких токенов нарушают авторские права. «Какие бы эксклюзивные права ни были у господина Тарантино на публикацию сценария, они не позволяют создавать уникальные NFT, связанные с интеллектуальной собственностью Miramax, и его противоположная позиция по этому поводу является предметом находящегося на рассмотрении судебного процесса», — говорится в заявлении компании.

Там пояснили, что покупателям, возможно, придется возвращать Miramax приобретенные NFT. Кроме того, в обращении отметили, что владельцы могут потерять деньги, потраченные на покупку токенов.

О том, что Тарантино выставит на аукцион семь вырезанных сцен из кинокартины «Криминальное чтиво» в виде NFT, стало известно в ноябре 2021 года. Отмечалось, что на продажу также будут выставлены рукописный сценарий к фильму и собственные аудиокомментарии режиссера. Представленные фрагменты киноленты смогут увидеть только купившие их на аукционе.

Фильм «Криминальное чтиво» вышел в 1994 году. Кинокартина получила премии «Оскар», «BAFTA» и «Золотой глобус» в категории «Лучший оригинальный сценарий», а также «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля 1994 года и еще более сорока кинематографических наград. В 2013 году фильм внесли в Национальный реестр фильмов США как имеющий культурное, историческое и эстетическое значение.