Хозяин спас собаку от душившего ее полутораметрового питона

В австралийском городе Брисбен, штат Квинсленд, ромбический питон попытался задушить домашнюю собаку. Об этом сообщает издание Newsweek.

Инцидент произошел ночью. Хозяин собаки услышал доносящийся с улицы шум, решил выяснить, что происходит, и обнаружил возле дома крупную змею, которая готовилась съесть его питомца. Он успел спасти пса и обратился к специалисту по отлову змей.

Змеелов Джошуа Кэстл, прибывший по вызову, поймал питона, длина которого, по его оценке, составляла около 1,5 метра, и позднее отпустил его на безопасном расстоянии. Он не исключает, что собака могла сама напасть на питона и вынудила его защищаться.

Змеи редко охотятся на собак, их гораздо больше интересуют крысы и опоссумы. Но, к сожалению, иногда они все же хватают собак и кошек, особенно если те небольшого размера Джошуа Кэстл змеелов

Ромбические питоны вырастают до трех метров в длину. Они не ядовиты, хотя их укус может быть болезненным. Эти рептилии душат добычу, обвиваясь вокруг нее, а затем проглатывают. Как правило, они питаются небольшими млекопитающими и ящерицами.

Ранее сообщалось, что жительница австралийского острова Бриби, штат Квинсленд, зашла в туалет и обнаружила в унитазе метрового ромбического питона. Испуганная женщина вызвала змеелова.