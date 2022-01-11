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Раскрыты подробности о запуске КНДР снаряда в сторону Японского моря

Kyodo: выпущенная КНДР ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии

Фото: Central News Agency (KCNA) / Reuters

Выпущенная КНДР ракета упала вне исключительной экономической зоны Японии. Об этом во вторник, 11 января, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на источник в японском правительстве.

«Снаряд приземлился в море за пределами исключительной экономической зоны Японии, и сообщений о повреждениях кораблей или самолетов не поступало», — отмечается в сообщении.

Ранее южнокорейская газета Ренхап со ссылкой на Комитет начальников штабов страны сообщила, что КНДР совершила пуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря. Предположительно, была выпущена баллистическая ракета.

Марина Совина
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