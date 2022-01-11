Раскрыты подробности о запуске КНДР снаряда в сторону Японского моря
Kyodo: выпущенная КНДР ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии
Выпущенная КНДР ракета упала вне исключительной экономической зоны Японии. Об этом во вторник, 11 января, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на источник в японском правительстве.
«Снаряд приземлился в море за пределами исключительной экономической зоны Японии, и сообщений о повреждениях кораблей или самолетов не поступало», — отмечается в сообщении.
Ранее южнокорейская газета Ренхап со ссылкой на Комитет начальников штабов страны сообщила, что КНДР совершила пуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря. Предположительно, была выпущена баллистическая ракета.