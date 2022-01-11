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ДНР начнет поставлять колбасу в Россию

ТАСС: Енакиевский мясокомбинат из ДНР будет поставлять колбасу в Россию

Фото: @myaso_enakievo

Самопровозглашенная и никем не признанная Донецкая народная республика (ДНР) начнет поставлять колбасу в Россию. Об этом сообщил местный главный ветеринарный инспектор Виталий Савельев, слова которого приводит ТАСС.

«Мы провели переговоры с коллегами из Россельхознадзора по поводу поставок колбасных изделий», — отметил Савельев, добавив, что производителем выступает Енакиевский мясокомбинат. В настоящее время, по словам чиновника, проводятся исследования продукции перед отправкой в Россию.

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Поставки станут возможны благодаря недавнему указу президента России Владимира Путина, облегчающего доступ товаров из ДНР и еще одного самопровозглашенного образования на территории Украины — Луганской народной республики (ЛНР) — в Россию. Товары оттуда теперь будут участвовать в госзакупках наравне с российскими.

Кроме того, российские власти теперь обязаны признавать сертификаты о происхождении товаров, выдаваемых работающими в ДНР и ЛНР предприятиями.

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Платон Щукин
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