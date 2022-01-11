В Госдепе рассказали о временных рамках переговоров с Россией

Россия и США не установили временные рамки переговоров по сложным вопросам, заявила первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман по итогам переговоров представителей двух стран по гарантиям безопасности. Ее слова приводит РИА Новости.

Она отметила, что США отдают себе отчет, что обсуждение подобных тем может потребовать значительное время.

«Переговоры по сложным вопросам, таким как проблема контроля вооружений, не могут быть завершены за считанные дни или даже недели», — заявила Шерман, отметив, что прошедшая в Женеве дискуссия стала лишь начальным этапом и будет требовать продолжения.

«Мы не установили конкретного расписания для чего-либо, но русские сказали, что хотят продвигаться быстро. Мы раньше говорили, что если есть действия, которые мы можем предпринять, работа, которую можно проделать, мы рады двигаться как можно быстрее», — заявила дипломат.

10 января в Женеве прошли переговоры по гарантиям безопасности и стратегической стабильности между делегациями России и США. В общей сложности дискуссия между официальными лицами двух стран продлилась около 7,5 часа. Переговоры проходили за закрытыми дверями, без журналистов, в постоянном представительстве США при женевском отделении ООН.