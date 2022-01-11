Зеленского попросили объяснить запрет на въезд на Украину российским артистам

Председатель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой обосновать запрет на въезд российским артистам. Слова Резяпова приводит портал News.ru.

В своем сообщении о черном списке руководитель организации указал на «Декларацию принципов международного культурного сотрудничества», принятую 4 ноября 1966-го в ООН. В соответствии с данным посланием, мир должен основываться на интеллектуальной, культурной и нравственной солидарности человечества.

Резяпов отметил, что украинским артистам не запрещают приезжать с концертами в Россию. Так, с 2014 года на территории РФ в разное время выступали Иван Дорн, Светлана Лобода, София Ротару, группа «Грибы», Ани Лорак, Таисия Повалий и другие.

«Хочу обратить ваше внимание [Владимира Зеленского], что никто не мешает выступать украинским артистам в Российской Федерации — они по-прежнему рукопожатны, никто их не гонит или не пускает на территорию моей страны», — резюмировал председатель движения «Ветераны России».

Министерство культуры Украины создало черный список российских деятелей культуры в августе 2015 года. В него, среди прочих, вошли Олег Газманов, Сергей Пенкин, Валерия, Александр Розенбаум и Юлия Чичерина. Данный перечень лиц регулярно расширяется. В настоящее время в него занесены около 200 человек.