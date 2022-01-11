Назван срок запуска беспилотного такси в России

Правительство дорабатывает текст программы экспериментального правового режима (ЭПР), в рамках которого в России будут запущены беспилотные такси. Документ планируется к публикации в январе 2022 года. Такой срок назвал один из собеседников «Ведомостей».

Представитель компании «Яндекс» Юлия Швейко заявила, что запуск сервиса беспилотного такси ожидается в начале 2022 года после получения официального разрешения. Согласно проекту программы, «Яндекс» будет обязан передавать данные о поездках беспилотных такси в государственную информационную систему. Также оператор будет обязан контролировать водителей-испытателей и выявлять признаки алкогольного и наркотического опьянения.

В случае соответствующего решения правительства Москвы работа беспилотников на территории города должна быть временно прекращена. Такое может произойти, если в организации дорожного движения произойдут крупные изменения — такие, как временное закрытие линии метро или проведение дорожных работ. «Яндекс» должен будет также отчитываться об административных нарушениях с участием беспилотных такси. .

Первые беспилотники с водителем-испытателем в салоне появятся на 18 улицах Москвы, а также на территории Сколкова, Иннополиса и центра «Сириус» в Краснодарском крае. Швейко уточнила, что заказать беспилотное такси можно будет в приложении «Яндекс Go». «На первом этапе автомобили будут перемещаться между заранее определенными точками посадки и высадки, это десятки точек по всему району Ясенево», — рассказала Швейко и подчеркнула, что цена будет приближена к поездке на обычном такси. Сначала доступ к услуге получат отправившие заявку на участие в тестировании, а в дальнейшем заказать беспилотное такси смогут все пользователи.

В ноябре 2021 года сообщалось, что к 2024 году в России начнут курсировать первые беспилотные грузовые паромы. Замминистра транспорта Кирилл Богданов рассказал, что беспилотники будут передвигаться между портами Усть-Луга в Ленинградской области и Балтийска в Калининградской. Протяженность маршрута составит 480 морских миль.