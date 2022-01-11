Политолог оценил итоги переговоров России и США в Женеве

Программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев в беседе с РИА Новости оценил итоги переговоров России и США в Женеве по гарантиям безопасности.

По мнению политолога, результаты переговоров ожидаемы, поскольку они в той или иной степени озвучивались осторожно Вашингтоном и западными союзниками еще до встречи. В результате позиция США осталась неизменной — они не могут дать гарантий о нерасширении НАТО, однако открыты обсуждать предъявленные Москвой вопросы, в первую очередь о контроле вооружений.

«Настрой после переговоров сдержанный. Я не думаю, что удастся добиться каких-то всеобъемлющих договоренностей, но теперь здесь есть развилка — согласится ли Москва обсуждать отдельные вопросы, которые готов обсуждать запад», — сказал он. Тимофеев также указал на другой важный момент — что будет, если запад откажется от обсуждения ключевых вопросов и продвижения по ним.

10 января в Женеве прошли переговоры по гарантиям безопасности и стратегической стабильности между делегациями России и США. В общей сложности дискуссия между официальными лицами двух стран продлилась около 7,5 часа. Переговоры проходили за закрытыми дверями, без журналистов, в постоянном представительстве США при женевском отделении ООН.