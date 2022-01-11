Власти Казахстана рассказали об обстановке в стране

Ситуация в Казахстане в целом стабилизируется, острых деструктивных проявлений не фиксируется, рассказали в пресс-службе президента страны Касыма-Жомарта Токаева по итогам заседания оперативного штаба.

По данным властей, за нарушение режима чрезвычайного положения к административной ответственности привлечено 2161 лицо. В стране начато 412 досудебных расследований, в том числе по актам терроризма и убийствам. Всего по фактам убийств, применения насилия в отношении представителей власти, хулиганства, нападения на здания госорганов возбуждено 388 уголовных дел.

По итогам совещания Токаев отметил важность продолжения активной работы по восстановлению общественного порядка и безопасности в стране.

Массовые протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, из-за резкого повышения цен на газ для автомобилей с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Вскоре митингующие выдвинули политические требования: отставка правительства, проведение новых выборов, уход из политики бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

Протесты переросли в массовые беспорядки. В нескольких регионах были захвачены и подожжены здания органов власти. Главные столкновения с силовиками прошли в Алма-Ате. Власти назвали протестующих террористами.