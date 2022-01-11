В США призвали Вашингтон серьезно отнестись к требованиям России

Представитель «Института Шиллера» в Нью-Йорке Ричард Блэк заявил, что властям США следует вести серьезные переговоры по тем требованиям и условиям, которые выдвинула Россия. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы в "Институте Шиллера" полагаем, что необходима мобилизация дипломатов-ветеранов, гражданского общества в США, которые бы призвали США к серьезным переговорам по требованиям и условиям, которые изложил президент [России Владимир] Путин», — подчеркнул он.

По словам Блэка, он сомневается в правдивости тезиса, продвигаемого СМИ и властями Соединенных Штатов, о том, «что Россия — это автократия, Россия – стратегический враг, Россия вторглась на Украину». Он назвал эту ситуацию крайне опасной.

10 января в Женеве прошли переговоры по гарантиям безопасности и стратегической стабильности между делегациями России и США. В общей сложности дискуссия между официальными лицами двух стран продлилась около 7,5 часа. Переговоры проходили за закрытыми дверями, без журналистов, в постоянном представительстве США при женевском отделении ООН.