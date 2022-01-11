Стало известно об исключении ряда требований из «пакета Яровой»

Из «пакета Яровой» могут исключить ряд требований, касающихся хранения трафика онлайн-кинотеатров и цифрового эфирного телевидения. Такие нововведения войдут в первый пакет мер поддержки телеком-отрасли, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на знакомые с документом источники.

«В части "пакета Яровой" предлагается исключить из объема емкости хранилища доверенный трафик ОРИ (организаторов распространения информации — прим. «Ленты.ру»), первый и второй мультиплекс (цифрового эфирного телевидения — прим. «Ленты.ру»), аудиовизуальные сервисы и так далее», — перечислил собеседник агентства. Наличие такого пункта в документе подтвердили также два других источника.

Ранее стало известно, что в январе-феврале 2022 года на рассмотрение комитета Госдумы по информационной политике планируется представить документ с десятью мерами поддержки телеком-отрасли. Об этом сообщал глава Минцифры Максут Шадаев.

«Интерфакс» утверждает, что в ближайшее время запланировано провести совещание в администрации президента России, где обсудят этот пакет мер.

Кроме указанных нововведений предлагается обязать зарубежные ИТ-компании направлять часть выручки в фонд универсальной услуги, из которого финансируется проект устранения цифрового неравенства в России. Также в пакет поддержки телеком-отрасли включены льготные кредиты на покупку отечественного оборудования, инвестиционный налоговый вычет, снижение платы за радиочастотный спектр и другие меры.

Шадаев ранее анонсировал, что нововведения предусматривают оптимизацию требований по «пакету Яровой». Меры призваны снизить финансовую нагрузку на операторов связи.

«Пакет Яровой» (или «закон Яровой») — неофициальное название поправок, данное по имени одного из их авторов, — вице-спикера Госдумы Ирины Яровой. Часть поправок обязывает операторов хранить переписку, звонки и исходящий трафик всех российских пользователей и предоставлять эту информацию по запросу спецслужб.