Женщину уволили из-за рождественского подарка коллеге

Пользователь Reddit поделился историей о том, как его коллегу уволили из-за рождественского подарка. Он рассказал, что женщина лишилась работы из-за того, что не подарила ему презент.

Автор поста рассказал, что с недавних пор не является христианином, но решил поучаствовать в «Тайном Санте» — игре, участники которой анонимно обмениваются подарками . «Одним из организаторов была Джен. Она набожная христианка. Я знаю это, потому что у нее много религиозных предметов на столе. Кроме того, она всегда говорит о церкви», — поделился он.

По словам рассказчика, когда женщина узнала, что он участвует в «Тайном Санте», она сказала, что ей приятно видеть, как молодые люди чувствуют дух Рождества. Она также спросила, пойдет ли он на мессу, и получила отрицательный ответ. Автор объяснил Джен, что не ходит в церковь из-за своих взглядов. «Я не думаю, что это было грубо, но она начала вести себя странно и сказала, что в таком случае мне не следовало присоединяться к игре», — передал он слова коллеги.

Герой истории рассказал, что в день обмена подарками не получил ничего. «Потом ко мне подошла Джен и сказала, что подарок мне должна была дарить она, но, так как я не верю в Рождество, у нее не было причин приносить мне презент», — поделился парень. Позже он узнал, что женщина сказала то же самое их коллеге-мусульманину.

Позже рассказчик поделился случившимся с другой коллегой, которая посоветовала рассказать обо всем руководителю. Он решил не жаловаться начальству, однако после праздников руководитель сам попросил рассказать, что произошло в день обмена подарками. Герой истории рассказал правду, а его начальник ответил, что вынужден принять меры в отношении сотрудницы.

«Вчера я заметил, что стол Джен пуст. Я обсудил это с другой коллегой, она сказала, что Джен уволили. Мне жаль, потому что я не переживал из-за отсутствия подарка. Не думаю, что это та причина, которая оправдывает увольнение», — признался автор истории.

В комментариях под постом пользователи отметили, что сотрудницу уволили не за то, что она не принесла подарок. По их мнению, женщина лишилась работы из-за своего некомпетентного поведения. Многие подчеркнули, что религиозный фанатизм неуместен на работе.