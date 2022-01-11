Депутат Госдумы опроверг задержание своего сына за вождение в пьяном виде
Депутат ГД Алексей Веллер опроверг информацию о задержании сына за нетрезвое вождение
Депутат Госдумы Алексей Веллер опроверг изданию «Говорит Москва» появившуюся ранее в СМИ информацию о задержании его сына за нетрезвое вождение.
В разговоре с изданием депутат ГД назвал произошедшее «желтой сплетней».
Ранее Telegram-канал «Майор Север» опубликовал информацию о том, что Михаил Веллер, сын депутата, был задержан за управление транспортным средством в пьяном виде возле ТЦ «Плаза» в Мурманске.
СМИ обратили внимание на то, что депутат ранее неоднократно выступал за ужесточение наказаний для «неисправимых лихачей».