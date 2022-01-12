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Очевидец рассказал о составе участников беспорядков в Алма-Ате

Участник протестов в Алма-Ате: на протест съехались люди из других регионов и стран

Фото: Павел Михеев / Reuters

Общественный деятель из Алма-Аты Валерий Кудрявцев, ставший очевидцем и мирных протестов, и последовавших за ними беспорядков, рассказал в интервью «Ленте.ру», что погромы в городе учинили уже не те мирные протестующие, что вышли на улицы изначально.

«4 января митинг шел дисциплинированно. Когда присоединялись новые люди, им объясняли, что нужно пропускать скорые, не нападать на полицейских, если они не применяют насилия, четко выдвигать свои требования. Главное было не допустить беспорядков... А на второй день начался Апокалипсис. Уже появились, скажем так, новые участники. Они начали громить все на своем пути», — рассказал он.

По его словам, на протест в Алма-Ату приехало много людей из других регионов и стран. «Возможно, они прибыли из Киргизии и Узбекистана. Было много людей, которые приехали на машинах с российскими номерами (скорее всего, это были местные жители, которые покупают машины в России)», — предположил Кудрявцев.

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«Я думаю, что на волне роста протеста в город съехались люди, у которых была задача хорошенько поживиться. Хотя и не исключаю вариант, что это могли быть какие-то террористические набеги», — добавил он.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил об участии иностраннхы боевиков в протестах в республике, которые прошли в начале января. «У меня нет никаких сомнений, что это была террористическая атака. Хорошо организованный и подготовленный акт агрессии против Казахстана с участием иностранных боевиков преимущественно из центральноазиатских стран, включая Афганистан», — заявил Токаев.

Виктория Кондратьева
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