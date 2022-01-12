Девушка проколола пупок и осознала нелепую ошибку мастера восемь лет спустя

Популярная пользовательница TikTok обратила внимание на нелепую ошибку мастера по пирсингу спустя восемь лет после посещения салона. Вирусную историю, которая набрала 1,6 миллиона просмотров в соцсети, публикует The Sun.

На кадрах ролика 22-летняя Фэйт Келли (Faith Kelly) из Эссекса, Великобритания, рассказала, как решила заменить украшение в своем пупке на новое и в процессе заметила странность. Девушка осознала, что прокол расположен не в верхней части ее пупка, а в коже самого живота над ним. «Я только что поняла, что когда я говорю: "У меня есть пирсинг живота", я действительно имею в виду пирсинг живота. Это мой живот, а это мой пупок. И у меня проколот не пупок, а живот. Какого черта?» — возмутилась Келли и крупным планом показала свой пирсинг.

Видео британки набрало 182 тысячи лайков. Подписчики выразили свое мнение по поводу случившегося в комментариях под постом.« Мастер должен был проверить, достаточно ли у тебя кожи в пупке для пирсинга, а он просто проколол живот», «Какой кошмар, я не верю, что это произошло с тобой на самом деле», «Теперь у меня появилась еще одна фобия», — писали они.

В феврале 2021 года женщина едва не погибла из-за неудачного пирсинга носа. 37-летняя жительница Куинса, штат Нью-Йорк, Дана Смит проколола нос и заплатила за это 60 долларов. Через месяц после процедуры у женщины начались боли в животе, но она не стала обращаться в больницу из-за продолжающейся пандемии COVID-19. Вскоре ее симптомы обострились, и ее «начало рвать кровью».