Женщине пришлось пересаживать печень после пирсинга носа

Женщина едва не погибла из-за неудачного пирсинга носа. Об этом сообщает CBS New York.

Согласно информации издания, 37-летняя жительница Куинса, штат Нью-Йорк, Дана Смит (Dana Smith) проколола нос и заплатила за процедуру 60 долларов (4,5 тысячи рублей). Примерно через месяц после процедуры у женщины начались боли в животе, но она не стала обращаться в больницу из-за продолжающейся пандемии COVID-19. В интервью телеканалу героиня материала рассказала, что у нее также пропал аппетит. Вскоре ее симптомы обострились, и ее «начало рвать кровью».

12 января сестра Смит отвезла пострадавшую в медицинский центр Лонг-Айленда. Врачи диагностировали у женщины гепатит В и сообщили о том, что ей требуется срочная пересадка печени. Американка провела в медицинской коме двое суток, прежде чем был найден подходящий донор.

После операции медицинские работники определили, что инфекция проникла в кровь пациентки из-за пирсинга в носу. «Я полагала, что у меня просто желудочный вирус или что-то подобное. Никогда бы не подумала, что моя печень отказывает и что я могла умереть», — призналась Смит.

По ее словам, решение поехать в больницу уберегло ее от смерти. Американка поделилась своей историей в СМИ, чтобы послужить примером для тех, кто откладывает визит к врачу. «Даже если коронавирус продолжается, вам все равно следует пройти обследование, потому что вы никогда не можете знать наверняка, что с вашим здоровьем. Это решение спасло мне жизнь», — заключила она.

В октябре прошлого года девушка сделала пирсинг, едва не лишилась уха и осталась с деформацией. 19-летняя студентка Стелл Блезард проколола хрящ и через несколько часов после процедуры обнаружила, что у нее началось воспаление. Врачи решили провести экстренную операцию, так как в место прокола попала опасная инфекция.